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03:03, 26 августа 2024Мир

Экс-премьер допустил переговоры России и США по Украине

Экс-премьер Степашин заявил о необходимости переговоров России и США по Украине

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Экс-премьер России Сергей Степашин заявил, что Москва и Вашингтон будут вести переговоры по Украине. Его слова приводит ТАСС.

Степашин заявил о необходимости переговоров России и США по Украине и предположил, что это произойдет после выборов американского президента в ноябре.

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«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. Поэтому — только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», — допустил он.

Степашин уверен, что США будут заинтересованы в переговорах, поскольку им невыгодно продолжение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон держится за счет доллара, который может рухнуть в одночасье, и американские политики это понимают. Экс-премьер добавил, что Россия будет вести диалог только с теми, кто «заказывал музыку и ее оплачивает».

Ранее стало известно, что секретные переговоры между Россией и Украиной оказались сорваны. Делегации должны были встретиться в Дохе в конце августа, однако планы отменились из-за наступления Киева в Курской области.

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      Марина Совина
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