Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:30, 26 августа 2024Путешествия

Эвакуация туриста из трещины ледника на высоте 2,5 тысячи метров попала на видео

МЧС: в Адыгее спасатели эвакуировали туриста с высоты 2,5 тысячи метров

В Адыгее спасатели эвакуировали туриста с высоты 2,5 тысячи метров на вертолете. Операция попала на видео, оно опубликовано в Telegram-канале МЧС России.

На размещенных в сети кадрах пострадавшего 50-летнего мужчину поднимают на тросе на борт воздушного судна. Уточняется, что он упал в трещину Большого Фиштинского ледника при спуске с вершины горы Фишт. Рядом в приюте находился врач Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, который оказал туристу первую помощь.

Из-за тяжелых травм эвакуировать его без помощи вертолета не получилось. По данным источника, мужчину отвезли в Сочи и там передали врачам.

В начале августа в Мурманской области турист сорвался со скалы, спасая девушку от падения во время съемки у водопада. Эвакуация пострадавшего попала на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      101-летняя принцесса попала в реанимацию

      Mia Boyka призналась в любви к 90-м из-за бандитов и яркой моды

      В Виннице прекратил работу водопровод после ударов ВС России

      Гособвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Казахстане

      В зоне СВО апробировали российскую «Чистюлю»

      Эвакуация туриста из трещины ледника на высоте 2,5 тысячи метров попала на видео

      Многослойная майка Balenicaga за 106 тысяч рублей разгневала 30-летних

      В Британии заявили об инциденте с БПЛА у берегов Йемена

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества в чатах в WhatsApp

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше