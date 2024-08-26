Эвакуация туриста из трещины ледника на высоте 2,5 тысячи метров попала на видео

МЧС: в Адыгее спасатели эвакуировали туриста с высоты 2,5 тысячи метров

В Адыгее спасатели эвакуировали туриста с высоты 2,5 тысячи метров на вертолете. Операция попала на видео, оно опубликовано в Telegram-канале МЧС России.

На размещенных в сети кадрах пострадавшего 50-летнего мужчину поднимают на тросе на борт воздушного судна. Уточняется, что он упал в трещину Большого Фиштинского ледника при спуске с вершины горы Фишт. Рядом в приюте находился врач Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, который оказал туристу первую помощь.

Из-за тяжелых травм эвакуировать его без помощи вертолета не получилось. По данным источника, мужчину отвезли в Сочи и там передали врачам.

В начале августа в Мурманской области турист сорвался со скалы, спасая девушку от падения во время съемки у водопада. Эвакуация пострадавшего попала на видео.

