Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:56, 26 августа 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за информирование Киева о работе оборонного предприятия

В Омске ФСБ задержала мужчину за передачу данных о работе оборонного предприятия

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Омске сотрудники ФСБ задержали местного жителя за информирование украинских спецслужб о работе оборонного предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, задержанный собирал данные, а также снимал фото и видео о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области, а потом передавал всю эту информацию украинским спецслужбам.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима 30-летнего местного жителя, который планировал передавать Украине информацию о Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России начали массированную ракетную атаку по Украине

      Неспособная мыться самостоятельно из-за лишнего веса женщина похудела на 106 килограммов

      Глава МИД Ирана пообещал просчитанный и точный ответ Израилю

      Во Львовской области сообщили об ударе ВС России по энергетическим объектам

      Подполье сообщило об ударе по центру комплектации мобилизованных в Виннице

      На украинском телевидении в прямом эфире пропал свет на фоне ударов ВС России

      Губерниев выступил с призывом после лишения российского каноиста золота чемпионата мира

      У самолета с россиянами на борту сработал сигнал о столкновении с землей во время полета

      Лайнер МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа

      Стояние на гвоздях посчитали очень опасной практикой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше