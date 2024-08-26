ФСБ задержала россиянина за информирование Киева о работе оборонного предприятия

В Омске ФСБ задержала мужчину за передачу данных о работе оборонного предприятия

В Омске сотрудники ФСБ задержали местного жителя за информирование украинских спецслужб о работе оборонного предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина проходит подозреваемым по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, задержанный собирал данные, а также снимал фото и видео о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области, а потом передавал всю эту информацию украинским спецслужбам.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам колонии строгого режима 30-летнего местного жителя, который планировал передавать Украине информацию о Российской армии.