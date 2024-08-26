Газманов резко высказался об уехавших из России артистах

Певец Олег Газманов назвал врагами уехавших из России артистов

Певец Олег Газманов резко высказался об артистах, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО). Его цитирует MK.RU.

Исполнитель отказался называть их коллегами. «Уже давно пора называть вещи своими именами. Это не мои коллеги, а враги! Если ты находишься по другую сторону — значит, ты враг. Знаете, что больше всего поражает… Если ты уехал из России, то хотя бы оттуда не лей грязь на свою страну. Враги, одним словом. По-другому я назвать их не могу», — заявил Газманов.

Певец также отметил, что после начала СВО круг его общения никак не изменился.

Ранее Олег Газманов назвал истинную причину задержания создателя Telegram Дурова в Париже.

