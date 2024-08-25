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19:11, 25 августа 2024Россия

Газманов назвал истинную причину задержания Дурова в Париже

МК: Газманов назвал происхождение Дурова истинной причиной его задержания

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Певец Олег Газманов уверен, что создателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже из-за его происхождения. Истинную причину артист назвал в комментарии для «МК».

Газманов уверен, что, вне зависимости от наличия паспортов других стран, Дуров остается русским, и это «для них главное». Певец и композитор добавил, что иностранное гражданство никого не спасет и призвал россиян отказаться от поездок за границу.

«Обидно, что так произошло. И трагично, что такой хороший проект, как Telegram, по которому наши чиновники разговаривают, потому что там их невозможно прослушать, теперь для нас будет потерян. У нас этого инструмента не будет, потому что, я думаю, его дожмут там, в тюрьме. И он расскажет все, что знает», — прокомментировал артист.

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О задержании Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже стало известно вечером 24 августа. Во Францию предприниматель прилетел на личном самолете из Азербайджана, чтобы провести ужин в дорогом ресторане. Его, предположительно сопровождала 24-летняя стримерша и криптоблогер Юлия Вавилова. После задержания миллиардера девушка перестала отвечать на звонки близких.

Дурова обвиняют в отказе сотрудничать с правительством Франции и передавать ключи шифрования сообщения. По местным законам предпринимателю грозит 20-летний срок тюремного заключения.

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      Вера Владзиевская
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