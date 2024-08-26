Глава МАГАТЭ заявил о рекордном масштабе ядерной гонки

Глава МАГАТЭ Гросси: ядерная гонка достигла рекордных масштабов

Ядерная гонка достигла рекордных масштабов и современный режим нераспространения находится под угрозой из-за противоречий между Россией и Китаем с США и конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает газета Financial Times (FT).

«Напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и направленный на ограничение развертывания мирового ядерного арсенала», — рассказал глава международной организации.

Гросси подчеркнул, что нарушению международной ядерной безопасности способствуют прямые обсуждения мировыми лидерами планов по дальнейшей разработке и наращиванию атомных вооружений.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Байден одобрил секретный стратегический ядерный план, который говорит о сдерживании Китая в свете роста его ядерных арсеналов. Принятие данного документа было обусловлено предположением Пентагона о том, что в течение следующего десятилетия запасы КНР смогут конкурировать с запасами США и России.