Глава МАГАТЭ заявил об угрозе режиму нераспространения ядерного оружия из-за трех стран

Гросси: режим нераспространения находится под давлением из-за США, России и КНР

Режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением из-за напряженных отношений между США, Россией и Китаем и конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Financial Times (FT).

«Гросси заявил, что напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и направленный на ограничение развертывания мирового ядерного арсенала», — говорится в материале.

По словам главы агентства, режим нераспространения ядерного оружия в мире находится под наибольшим давлением после окончания холодной войны, поскольку ведущие мировые державы открыто обсуждают необходимость разработки атомного оружия.

Ранее Гросси рассказал, что Запорожская АЭС потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки. Уточняется, что последнее отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС последовало за сообщениями о военной активности в регионе.