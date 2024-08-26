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12:15, 26 августа 2024Мир

Глава МАГАТЭ заявил об угрозе режиму нераспространения ядерного оружия из-за трех стран

Гросси: режим нераспространения находится под давлением из-за США, России и КНР
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: IMAGO / Photonews.at / Georges Schne / Globallookpress.com

Режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением из-за напряженных отношений между США, Россией и Китаем и конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Financial Times (FT).

«Гросси заявил, что напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и направленный на ограничение развертывания мирового ядерного арсенала», — говорится в материале.

По словам главы агентства, режим нераспространения ядерного оружия в мире находится под наибольшим давлением после окончания холодной войны, поскольку ведущие мировые державы открыто обсуждают необходимость разработки атомного оружия.

Ранее Гросси рассказал, что Запорожская АЭС потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки. Уточняется, что последнее отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС последовало за сообщениями о военной активности в регионе.

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      Виктория Кондратьева
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