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01:22, 24 августа 2024Мир

В МАГАТЭ раскрыли причину потери связи Запорожской АЭС с единственной резервной ЛЭП

Гросси: Запорожская АЭС потеряла связь с резервной ЛЭП из-за военной активности

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи (ЛЭП) за пределами площадки. Она проинформировала об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Последнее отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС последовало за сообщениями о военной активности в регионе. Группа экспертов агентства, находящаяся на атомной электростанции, сообщила, что в течение последних 24 часов слышала взрывы вблизи объекта. Отмечается, что связь была восстановлена в пятницу, 23 августа.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС ухудшилась после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В результате случившегося была повреждена дорога между главными воротами атомной электростанции. Место падения БПЛА находилось недалеко от основных прудов-оросителей охлаждающей воды.

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      Маргарита Пименова
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