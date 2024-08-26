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10:30, 26 августа 2024Мир

Глава МИД Ирана пообещал просчитанный и точный ответ Израилю

Глава МИД Ирана Арагчи: ответ Израилю будет просчитанным и точным
Аббас Арагчи

Аббас Арагчи. Фото: Vahid Salemi / AP

Удар по Израилю в ответ на уничтожение бывшего главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании будет однозначным, просчитанным и точным. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в разговоре с итальянским коллегой Антонио Таяни, пишет иранское дипведомство в Telegram.

«Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи заявил, что ответ Исламской Республики Иран на террористический акт сионистского режима (Израиля — прим. "Ленты.ру") в Тегеране будет неизбежным, точным и просчитанным», — утверждается в публикации ведомства.

Иранский министр также заявил коллеге, что страна не стремится к росту напряженности, однако не боится ее. Таяни, в свою очередь, выразил обеспокоенность в связи с нестабильной ситуацией в регионе и призвал все стороны конфликта к сдержанности.

Ранее представительство Ирана при ООН заявило, что республика спланирует максимально неожиданный как по форме, так и по времени удар по Израилю.

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      Елизавета Мытарева
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