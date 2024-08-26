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20:40, 26 августа 2024Бывший СССР

Главком ВСУ сообщил командующему силами НАТО в Европе о ходе конфликта

Главком ВСУ Сырский сообщил командующему силами НАТО в Европе о ходе конфликта

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что рассказал о ходе конфликта главкому Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генералу Кристофу Каволи.

«Проинформировал о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта», — уточнил Сырский.

Кроме того, главком ВСУ поблагодарил Каволи за военную помощь и рассказал о главных потребностях Украины. Речь идет о боеприпасах, военной технике и другом вооружении, добавил он. Стороны также затронули тему усиления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

16 августа Сырский созвонился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Чарльзом Брауном. Во время телефонного разговора стороны обсудили критические потребности украинских войск. Помимо этого, Сырский проинформировал генерала об изменениях в оперативно-стратегической обстановке.

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      Кристина Есикова
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