Казахстанский банк отключил переводы через «Золотую корону»

Казахстанский банк «Центркредит» прекратил переводы через «Золотую корону»

Спустя несколько дней после санкций США в отношении «Центра финансовых технологий» (ЦФТ), который разрабатывает платежное программное обеспечение для «Золотой короны», казахстанский банк «Центркредит» (БЦК) отключил возможность переводов через систему в своем мобильном приложении для операционной системы Android. Об этом сообщает Frank Media.

Издание указало, что еще в субботу, 24 августа, перевод был возможен, но теперь функция пропала. При этом на сайте банка переводы через «Золотую корону» по-прежнему рекламируют.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США объявило о пополнении санкционного списка в пятницу, 23 августа. Помимо ЦФТ, под него попали разработчик связанных с платежами технологий «Атол», разработчик и поставщик решений для финансового сектора ООО «Диасофт» и многие другие.

Ранее техподдержка одного из крупнейших банков Грузии Bank of Georgia столкнулась с проблемами при переводах через «Золотую Корону». Позднее они указали, что платежи приостановлены по техническим причинам.