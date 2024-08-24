Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:30, 24 августа 2024Экономика

В Bank of Georgia рассказали о проблемах с переводами через «Золотую корону»

Bank of Georgia столкнулся с проблемами при переводах через «Золотую Корону»

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Один из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia — столкнулся с техническими проблемами в связи с денежными переводами через «Золотую Корону». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя техподдержки грузинского банка.

Пользователи могут попытаться осуществить перевод через «Золотую Корону», но в данный момент это является проблематичным, дал понять сотрудник техподдержки. Получение переводов задерживается, но в финорганизации уже работают над решением вопроса, заверили в Bank of Georgia. При этом делать временные прогнозы по ситуации там не стали.

Со сложностями при попытке отправить перевод через «Золотую Корону» денежные средства в Bank of Georgia пользователи столкнулись в субботу, 24 августа. Аналогичные трудности у граждан возникли и при попытке отправить средства на грузинский банк TBC.

США накануне ввели блокирующие санкции против «Центра финансовых технологий», который создает платежное программное обеспечение для ряда организаций, включая «Золотую Корону». В последнее время на фоне ряда ограничительных мер против российских банков «Золотая Корона» являлась лидером по числу переводов из РФ в Грузию.

Также 23 августа Штаты пригрозили преследованием странам, которые помогают банкам из России обходить санкции и открывать филиалы в других юрисдикциях.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вернула 115 срочников, попавших в плен ВСУ. Большинство из них служили в Курской области

      ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО

      Польша предложила НАТО сбивать ракеты над Украиной

      ВСУ усилили защиту поставленных без брони танков Abrams

      Двое россиян стали жертвами несчастного случая в Турции

      Украинцы израсходовали все западные поставки вооружения и вызвали кризис ВПК

      В атакуемом ВСУ российском поселке остались более 50 жителей

      Украинцы потребовали запретить хоккеисту Дацюку въезд в Канаду

      Вучич опроверг захоронение ядерных отходов в Сербии

      Беспилотники ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в одном российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше