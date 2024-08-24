В Bank of Georgia рассказали о проблемах с переводами через «Золотую корону»

Bank of Georgia столкнулся с проблемами при переводах через «Золотую Корону»

Один из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia — столкнулся с техническими проблемами в связи с денежными переводами через «Золотую Корону». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя техподдержки грузинского банка.

Пользователи могут попытаться осуществить перевод через «Золотую Корону», но в данный момент это является проблематичным, дал понять сотрудник техподдержки. Получение переводов задерживается, но в финорганизации уже работают над решением вопроса, заверили в Bank of Georgia. При этом делать временные прогнозы по ситуации там не стали.

Со сложностями при попытке отправить перевод через «Золотую Корону» денежные средства в Bank of Georgia пользователи столкнулись в субботу, 24 августа. Аналогичные трудности у граждан возникли и при попытке отправить средства на грузинский банк TBC.

США накануне ввели блокирующие санкции против «Центра финансовых технологий», который создает платежное программное обеспечение для ряда организаций, включая «Золотую Корону». В последнее время на фоне ряда ограничительных мер против российских банков «Золотая Корона» являлась лидером по числу переводов из РФ в Грузию.

Также 23 августа Штаты пригрозили преследованием странам, которые помогают банкам из России обходить санкции и открывать филиалы в других юрисдикциях.