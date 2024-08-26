Хирургам из клиники Хайдарова продлили домашний арест

В Москве суд продлил домашний арест хирургам из клиники Тимура Хайдарова

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил домашний арест хирургам из клиники Тимура Хайдарова «Ай Кью Пластик» Тамерлану Кадзаеву и Илье Елагину по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста.

По данным следствия, 16 февраля врачи сделали операцию по уменьшению желудка продюсеру и бизнесмену Петру Гаврилову, после которой тот был госпитализирован и скончался через несколько дней. Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, по результатам вскрытия была установлена прямая причинно-следственная связь между проводимой операцией и случившимся.