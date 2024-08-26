Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:30, 26 августа 2024Экономика

Эстония собралась заработать на сдаче тюрем в аренду

Bloomberg: Эстония собирается сдавать в аренду тюрьмы для пополнения бюджета

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Власти Эстонии рассматривают вопрос сдачи в аренду тюрем другим странам Евросоюза (ЕС), которые сталкиваются с нехваткой пенитенциарных учреждений. Об этом со ссылкой на слова министра юстиции Лиисы Пакосты, которая ранее уже допускала такую возможность, сообщает Bloomberg.

В воскресном интервью для местного телевидения чиновница объяснила, что во многих странах Европы в последнее время растет преступность, однако в Эстонии и еще трех странах ЕС проблем нет, в связи с чем с соседями можно поделиться камерами. Правительство рассчитывает получить от этой программы порядка 30 миллионов евро.

По словам Пакосты, заработок на аренде тюрем может стать подспорьем для бюджета и поддержит усилия правительства, которому необходимо решить ряд сложных бюджетных задач. В том числе речь идет об увеличении военных расходов на фоне нарастающей потенциальной угрозы со стороны России.

Министры еще не обсуждали инициативу. Чтобы реализовать ее на практике, необходимо одобрение парламента, а в поддержке депутатов пока уверенности нет.

Если аренду одобрят, то она станет не первым случаем в Европе. Ранее Норвегия арендовала помещения в тюрьмах Нидерландов, когда сама временно столкнулась с нехваткой мест.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      Эстония собралась заработать на сдаче тюрем в аренду

      Китайские военные получили модернизированный «аналог С-400»

      Врач объяснил пагубное влияние алкоголя на сон

      МИД пояснил послу Индии принципиальную позицию России по конфликту на Украине

      Появилась информация о состоянии одного из энергоблоков Курской АЭС

      Рентгенолог раскрыл два дела при помощи самодельного устройства

      38-летняя Елизавета Боярская вышла в свет в прозрачном платье

      Россиянин приревновал супругу к другому мужчине и дважды выстрелил в него из обреза

      Трассу в Крыму перекрыли из-за лесного пожара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше