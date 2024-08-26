Эстония собралась заработать на сдаче тюрем в аренду

Bloomberg: Эстония собирается сдавать в аренду тюрьмы для пополнения бюджета

Власти Эстонии рассматривают вопрос сдачи в аренду тюрем другим странам Евросоюза (ЕС), которые сталкиваются с нехваткой пенитенциарных учреждений. Об этом со ссылкой на слова министра юстиции Лиисы Пакосты, которая ранее уже допускала такую возможность, сообщает Bloomberg.

В воскресном интервью для местного телевидения чиновница объяснила, что во многих странах Европы в последнее время растет преступность, однако в Эстонии и еще трех странах ЕС проблем нет, в связи с чем с соседями можно поделиться камерами. Правительство рассчитывает получить от этой программы порядка 30 миллионов евро.

По словам Пакосты, заработок на аренде тюрем может стать подспорьем для бюджета и поддержит усилия правительства, которому необходимо решить ряд сложных бюджетных задач. В том числе речь идет об увеличении военных расходов на фоне нарастающей потенциальной угрозы со стороны России.

Министры еще не обсуждали инициативу. Чтобы реализовать ее на практике, необходимо одобрение парламента, а в поддержке депутатов пока уверенности нет.

Если аренду одобрят, то она станет не первым случаем в Европе. Ранее Норвегия арендовала помещения в тюрьмах Нидерландов, когда сама временно столкнулась с нехваткой мест.