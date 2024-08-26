Индекс Мосбиржи перестал падать

Индекс Мосбиржи 26 августа растет, отыгрывая падение прошлой недели

Индекс Мосбиржи перестал снижаться и 26 августа показал рост, позволивший превысить уровни пятничного падения, следует из данных площадки. На момент написания материала показатель рос на 3,75 процента, до 2 762,42 пункта.

По итогам торговой сессии 23 августа индекс уменьшился на 2,32 процента, закончив неделю падением до 2 662,47 пункта. Отмечалось, что снижение российского фондового рынка продолжается более трех месяцев, за этот период индекс упал почти на четверть.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, индекс Мосбиржи отреагировал ростом на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, заявившего, что наступило время для снижения процентных ставок, а также позитивные отчеты крупных компаний и динамику цен на нефть, способствующую активности покупателей акций российских нефтяных компаний.

«Мы ожидаем, что в конце августа – начале сентября индекс Мосбиржи может колебаться в рамках 2650-2800 пунктов», — говорится в прогнозе специалиста, с которым ознакомилась «Лента.ру».