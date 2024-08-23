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19:00, 23 августа 2024Экономика

В США заявили о подходящем времени для снижения ключевой ставки

Глава ФРС США Пауэлл: настало время для снижения ключевой ставки
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

В США заявили о подходящем времени для снижения ключевой ставки. Такое мнение в ходе симпозиума по американской экономической политике в Джексон-Хоуле высказал глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, его цитирует ТАСС.

«Настало время скорректировать направление [монетарной] политики», — сообщил он. При этом глава американского центробанка подчеркнул, что сроки и темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих статистических данных об экономике страну, а также от прогноза и баланса рисков.

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Пауэлл также заверил присутствующих на симпозиуме, что правительство США приложит все усилия для поддержания сильного рынка труда.

Ранее издание Fox Business отметило, что растущий американский госдолг США ставит под угрозу экономическое положение страны в мировом масштабе. По данным Минфина США, сейчас его величина превышает 35 триллионов долларов. «Последние отчеты говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в 54 триллиона долларов в следующем десятилетии», — заявили авторы публикации.

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