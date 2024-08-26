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15:50, 26 августа 2024Экономика

Ипотечникам назвали способ обезопасить себя в случае потери работы

BitRiver: компенсация при увольнении покроет ипотечные платежи на 2-3 месяца

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В случае увольнения заемщик может надеяться, что хотя бы первое время сможет оплачивать ипотеку за счет компенсации. Что обезопасит кредитора при потере работы, «Газете.Ru» рассказал директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Размер компенсационной выплаты рассчитывается из зарплаты и выдается в большинстве компаний. По словам экономиста, отложив из них часть средств на ипотеку, можно покрыть расходы по крайней мере за два-три месяца. Компенсации хватит и на четыре-пять месяцев, если отложить из нее больше, успокоил Лобода.

Специалист посоветовал задействовать и накопления. Из сбережений следует взять сумму, необходимую для погашения ссуды, например, на полгода. Жить без «финансовой подушки» рискованно — на банковский счет стоит откладывать хотя бы малую часть зарплаты. Справиться в первые месяцы без работы можно, оформив самозанятость или найдя другую временную работу.

Если, лишившись заработка, вы остались без компенсации, средств на «черный день» не скопилось, а новая работа так и не находится, помогут кредитные каникулы. Для их оформления понадобится предоставить документы, подтверждающие потерю не менее 30 процентов вашего ежемесячного дохода. Нельзя забывать — кредитные каникулы лишь переносят срок выплат, а не освобождают от них, напомнил эксперт.

Ранее россиян предостерегли от бездумного оформления ипотеки. Как подчеркивают специалисты, в настоящее время многие блогеры призывают срочно оформить льготный займ. Поддаваясь импульсивному желанию, сложно оценить предстоящие расходы и собственный запас финансовой прочности.

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      Виктория Клабукова
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