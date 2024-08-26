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15:29, 26 августа 2024Силовые структуры

Из-за пожара на российском нефтезаводе возбуждено дело

СК: в Омске возбудили дело из-за пожара на нефтезаводе

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Омске возбудили дело из-за пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)» УК РФ. Следователи работают на месте происшестия и устанавливают причины возгорания. Отмечается, что несколько работников пострадало.

Ранее стало известно, что на нефтезаводе в Омске произошел пожар. Очевидцы сообщили, что перед пожаром на территории завода был слышен хлопок, из-за которого в жилых домах в окрестностях завода задрожали окна.

Пресс-служба завода уточнила, что произошло возгорание технологического оборудования. Сейчас ситуация под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание. Предприятие работает в штатном режиме.

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