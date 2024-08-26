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16:58, 26 августа 2024Силовые структуры

К розыску Ярослава Гунько подключились 15 стран Интерпола

МВД: Гунько разыскивают 15 стран по линии Интерпола
Ярослав Гунько

Ярослав Гунько. Фото: TVA Nouvelles / Wikimedia

Украинского ветерана СС Ярослава Хунка (Гунько) разыскивают 15 стран по линии Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Гунько был внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола в августе. Организации потребовалась десять месяцев, чтобы учесть доводы России и одобрить решения внести Гунько в розыскные листы.

В октябре 2023 года МВД России объявило Гунько в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статье о геноциде.

По данным следствия, в апреле 1943 года он вошел в состав 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», преследовавшей идеи нацизма. В составе формирования в период с 23 по 28 февраля обвиняемый вместе с другими лицами на территории бывшего села Гута Пеняцкая устроил расправу над не менее 500 гражданами СССР.

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