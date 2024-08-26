К розыску Ярослава Гунько подключились 15 стран Интерпола

Украинского ветерана СС Ярослава Хунка (Гунько) разыскивают 15 стран по линии Интерпола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
Гунько был внесен в базу розыска Генерального секретариата Интерпола в августе. Организации потребовалась десять месяцев, чтобы учесть доводы России и одобрить решения внести Гунько в розыскные листы.
В октябре 2023 года МВД России объявило Гунько в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статье о геноциде.
По данным следствия, в апреле 1943 года он вошел в состав 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», преследовавшей идеи нацизма. В составе формирования в период с 23 по 28 февраля обвиняемый вместе с другими лицами на территории бывшего села Гута Пеняцкая устроил расправу над не менее 500 гражданами СССР.