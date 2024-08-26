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06:34, 26 августа 2024Бывший СССР

Украинский депутат рассказал о вранье Киева

Дубинский: Харрис предупреждала Зеленского о начале СВО

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Заявление кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что она предупреждала Владимира Зеленского о готовящейся Россией спецоперации (СВО), полностью перечеркивает многолетнее вранье Киева, об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он оставил пост в своем Telegram-канале.

«Харрис на предвыборном митинге бьет Зеленского наотмашь», — подчеркнул он. По мнению Дубинского, Зеленский зная о начале СВО, хотел выглядеть «героем», который отказался от эвакуации.

«Главной целью власти было не допустить выезда мужчин за границу, пока граница была открыта», — добавил депутат.

Ранее Дубинский подчеркнул, что Харрис на предвыборном митинге ударила Зеленского наотмашь.

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      Марина Совина
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