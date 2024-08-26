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06:26, 26 августа 2024Бывший СССР

В Киеве указали на разоблачение в США лжи Зеленского

Депутат Дубинский: Харрис предупреждала Зеленского о начале СВО за пять дней
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, прокомментировал высказывание кандидата в президенты США Камалы Харрис о том, что она предупреждала украинского лидера Владимира Зеленского о готовящейся спецоперации России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский подчеркнул, что Харрис на предвыборном митинге ударила Зеленского наотмашь.

«Это заявление кандидата в президенты США полностью перечеркивает многолетнее вранье Зеленского и его окружения о том, что они "предполагали, но не были уверены". И потому не сообщили своим гражданам о войне», – написал он.

В конце июля сообщалось о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом конфликта на Украине. Тогда украинский лидер призвал ввести против превентивные санкции против России и отправить Киеву оружие, однако его предложения отклонили.

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      Марина Совина
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