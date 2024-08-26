Тысячам канцелярских магазинов России предсказали закрытие

АКР: из-за маркетплейсов могут закрыться тысячи канцелярских магазинов

Из-за недобросовестной конкуренции со стороны маркетплейсов в России могут закрыть тысячи магазинов канцелярских товаров. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое на имя премьер-министра России Михаила Мишустина направила Ассоциация канцелярского рынка (АКР).

Там полагают, что маркетплейсы заключают неправомерные посреднические договоры с поставщиками, чтобы избежать уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и пользоваться льготами, которые полагаются IT-компаниям. Кроме того, маркетплейсам ставят в вину массовое привлечение самозанятых, за счет которого торговые площадки экономят на уплате НДФЛ и страховых взносов.

Ассоциация предупредила, что такая политика маркетплейсов может обернуться закрытием в России тысяч канцелярских магазинов, а значит, увольнением десятков тысяч их сотрудников. Чтобы избежать этого, премьер-министра просят заставить маркетплейсы платить налоги так же, как это делают классические онлайн-магазины.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов ответил на это, что маркетплейсы «платят налоги в рамках законодательства», а IT-льготы по налогу на прибыль и пониженные соцвзносы такие площадки «не применяют». По его словам, маркетплейсы предлагают всем продавцам список услуг на выбор на одинаковых условиях. В свою очередь, партнеры этих площадок самостоятельно декларируют и уплачивают налоги.

Ранее появилась информация, что в РФ подготовили законопроект, приравнивающий маркетплейсы к торговым сетям и запрещающий им нанимать самозанятых.