Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:51, 2 августа 2024Экономика

Маркетплейсам в России захотели запретить наем самозанятых

Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России захотели приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им наем самозанятых. Об этом со ссылкой на подготовленный Минпромторгом законопроект пишут «Ведомости».

В ведомстве не назвали сроки внесения документа в Госдуму, однако отметили, что работа над комплексной редакцией закона ведется вместе с депутатами и сенаторами. По мнению представителя министерства, регулирование позволит упорядочить взаимодействие маркетплейсов с контрагентами и добавит прозрачности в их работу.

Законопроект предлагает признать маркетплейсы «цифровыми площадками розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов (ПВЗ)— торговыми объектами. Таким образом, маркетплейсы фактически станут торговыми сетями, так как по текущему законодательству торговой сетью в России считается «совокупность двух и более торговых объектов» одного бренда.

Материалы по теме:
Пониженный лимит. В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
Пониженный лимит.В России вопреки многочисленным просьбам изменили порог беспошлинного воза товара. К чему это приведет?
1 апреля 2024
Женщины по всему миру скупают роскошную одежду. Как покупка дорогой сумочки может стать самым успешным вложением в жизни?
Женщины по всему миру скупают роскошную одежду.Как покупка дорогой сумочки может стать самым успешным вложением в жизни?
10 марта 2024

Кроме того, согласно документу, владельцы цифровых площадок не смогут привлекать к работе самозанятых и должны будут следить, чтобы граждане, которые носят такой статус безосновательно, вели торговлю на маркетплейсе. Речь идет о перепродаже товаров — самозанятые могут реализовывать только ту продукцию, которую произвели сами. Законопроект также запрещает агентскую схему (продажа с учетом комиссии, но без выкупа у поставщика) при реализации на площадках продовольственных товаров.

По мнению советника «МЭФ Legal» Оксаны Павлухиной, запрет на работу самозанятых может привести к нехватке сотрудников у маркетплейсов. Она объяснила, что чаще всего такие граждане привлекаются для работы в логистике — водителями или грузчиками.

Ранее эксперты банка «Точка» подсчитали, что самый низкий средний годовой оборот (за первые 12 месяцев работы) у продавцов на «АliExpress Россия» — чуть больше миллиона рублей. На KazanExpress — почти три миллиона, а на Ozon — 3,4 миллиона. Самым высоким показателем могут похвастаться продавцы на «Мегамаркете» — более 13 миллионов рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц назвал трудным решение освободить разведчика Красикова. Почему Германия все же согласилась на обмен?

      Кара-Мурза эмоционально прокомментировал свое освобождение

      На Украине возбудили уголовное дело из-за фортификаций в Харькове

      Мемуары Бритни Спирс экранизируют

      Пловец Сомов рассказал об отношении к россиянам на Олимпиаде-2024

      Раскрыта стоимость прямых перелетов из России на Бали

      Джастин Бибер вышел в свет в тапках за сотни тысяч рублей

      Маркетплейсам в России захотели запретить наем самозанятых

      Электроподстанция загорелась после атаки беспилотников в российском регионе

      Российская семья староверов самостоятельно лечила ребенка и попала под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше