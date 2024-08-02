Маркетплейсам в России захотели запретить наем самозанятых

Минпромторг предложил приравнять маркетплейсы к торговым сетям

В России захотели приравнять маркетплейсы к торговым сетям и запретить им наем самозанятых. Об этом со ссылкой на подготовленный Минпромторгом законопроект пишут «Ведомости».

В ведомстве не назвали сроки внесения документа в Госдуму, однако отметили, что работа над комплексной редакцией закона ведется вместе с депутатами и сенаторами. По мнению представителя министерства, регулирование позволит упорядочить взаимодействие маркетплейсов с контрагентами и добавит прозрачности в их работу.

Законопроект предлагает признать маркетплейсы «цифровыми площадками розничной торговли и предоставления услуг», а пункты выдачи заказов (ПВЗ)— торговыми объектами. Таким образом, маркетплейсы фактически станут торговыми сетями, так как по текущему законодательству торговой сетью в России считается «совокупность двух и более торговых объектов» одного бренда.

Кроме того, согласно документу, владельцы цифровых площадок не смогут привлекать к работе самозанятых и должны будут следить, чтобы граждане, которые носят такой статус безосновательно, вели торговлю на маркетплейсе. Речь идет о перепродаже товаров — самозанятые могут реализовывать только ту продукцию, которую произвели сами. Законопроект также запрещает агентскую схему (продажа с учетом комиссии, но без выкупа у поставщика) при реализации на площадках продовольственных товаров.

По мнению советника «МЭФ Legal» Оксаны Павлухиной, запрет на работу самозанятых может привести к нехватке сотрудников у маркетплейсов. Она объяснила, что чаще всего такие граждане привлекаются для работы в логистике — водителями или грузчиками.

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