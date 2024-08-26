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14:25, 26 августа 2024Ценности

Каждая десятая россиянка отказалась от бюстгальтера летом

CDEK.Shopping: каждая десятая россиянка отказалась от бюстгальтера летом

Аналитики сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping выяснили, какую одежду жители России выбирают в жаркую погоду. Соответствующее исследование, в котором приняли участие 3 тысячи опрошенных, попало в распоряжение «Ленты.ру».

Большинство респондентов (62,2 процента) выбирают комфорт и носят открытые вещи летом. В то же время закрытую одежду предпочитают всего 16 процентов участников опроса. При этом 58,3 процента россиян ходят в летней одежде, например, шортах и футболках, даже в офис. А не принимают открытые предметы гардероба на работе 31,2 процента опрошенных.

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Кроме того, каждая десятая женщина заявила, что отказывается от бюстгальтера в летний период. Большая часть участников исследования (82,6) считает, что это дело каждой, а отрицательно относится лишь 0,2 процента населения.

В июне 2023 года женщина отказалась носить бюстгальтеры и призвала объявить их вне закона.

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      Карина Черных
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