Ким Чен Ын приказал нарастить производство беспилотников

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын приказал увеличить производство беспилотников

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников и приказал активно разрабатывать и увеличить производство различных видов дронов. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как отмечает агентство, 24 августа прошло испытание, на котором Ким Чен Ын и сопровождавшие его руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи ознакомились с разрабатываемыми сейчас БПЛА. «Беспилотники с разными досягаемостями предназначены для поражения любых целей врага на суше и море. Различные беспилотники совершили полет по заранее определенным разным маршрутам, точно распознали указанные мишени и уничтожили их», — уточняет ЦТАК.

Лидер Северной Кореи выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками и данными новых беспилотников и подчеркнул, что необходимо повысить интенсивность боевых тестов, чтобы как можно скорее поставить дроны на вооружение. «Нужно активно разработать и увеличить производство не только стратегических беспилотников-разведчиков и многоцелевых ударных беспилотников, но и различных беспилотников-смертников для тактических пехотных подразделений и спецназа», — отметил он.

Ранее Ким Чен Ын в телеграмме в адрес российского лидера Владимира Путина заявил, что Россия победит в «священной войне за мир». Он подчеркнул, что стойкий российский народ решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства.