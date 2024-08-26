В Киеве сообщили о перебоях со светом и водоснабжением

В Киеве возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети», — написал глава города.
Кличко также рассказал об отключении воды в правобережной части Киева в результате проблем с электричеством.
26 августа стало известно о двух взрывах в районе аэропорта Жуляны в Киеве. В результате в домах жителей столицы временно пропало электричество.
Позднее в пророссийском подполье назвали число взрывов в Киеве. Суммарно в украинской столице было насчитано около десяти взрывов.