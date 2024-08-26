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11:33, 26 августа 2024Бывший СССР

В Киеве сообщили о перебоях со светом и водоснабжением

Кличко: в нескольких районах Киева возникли перебои со светом и водоснабжением
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети», — написал глава города.

Кличко также рассказал об отключении воды в правобережной части Киева в результате проблем с электричеством.

26 августа стало известно о двух взрывах в районе аэропорта Жуляны в Киеве. В результате в домах жителей столицы временно пропало электричество.

Позднее в пророссийском подполье назвали число взрывов в Киеве. Суммарно в украинской столице было насчитано около десяти взрывов.

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      Екатерина Грищенко
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