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12:38, 26 августа 2024Бывший СССР

Командование ВСУ обманом отправило подразделение на штурм

Пленный ВСУ Власенко: командование обманом отправило подразделение на штурм

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманным путем отправило подразделение на штурм. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Анатолий Власенко, передает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По его словам, его посадили в БТР и сказали занять позиции и держать оборону в двухэтажном доме. Командование уверило Власенко, что там безопасно и в здание можно заходить. Однако по подразделению военного начали стрелять.

«Мы в ответ не стреляли. Кричим: "Мы свои". Говорят: "Руки вверх, раздевайтесь". Разделись, сложили оружие», — рассказал пленный.

Также Власенко рассказал, что командование ВСУ бросает своих военных «на мясо», и заключил, что военный конфликт никому не нужен.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Звирковский пожаловался на отношение к солдатам в ВСУ. По его словам, перед отправкой на передовую он не проходил никакой подготовки на полигоне.

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      Илья Таксюр
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