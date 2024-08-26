Командование ВСУ обманом отправило подразделение на штурм

Пленный ВСУ Власенко: командование обманом отправило подразделение на штурм

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманным путем отправило подразделение на штурм. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Анатолий Власенко, передает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По его словам, его посадили в БТР и сказали занять позиции и держать оборону в двухэтажном доме. Командование уверило Власенко, что там безопасно и в здание можно заходить. Однако по подразделению военного начали стрелять.

«Мы в ответ не стреляли. Кричим: "Мы свои". Говорят: "Руки вверх, раздевайтесь". Разделись, сложили оружие», — рассказал пленный.

Также Власенко рассказал, что командование ВСУ бросает своих военных «на мясо», и заключил, что военный конфликт никому не нужен.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Звирковский пожаловался на отношение к солдатам в ВСУ. По его словам, перед отправкой на передовую он не проходил никакой подготовки на полигоне.