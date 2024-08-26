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10:59, 26 августа 2024Экономика

120-летний памятник в российском городе отдадут под бизнес-центр

Памятник 1904 года постройки в Красноярске превратят в бизнес-центр

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Власти Красноярска дали разрешение на открытие бизнес-центра на месте 120-летнего памятника. Во что превратится историческая постройка 1904 года, пишут «Сибновости».

Бизнес-центр откроется в четырехэтажном здании винного склада на территории бывшего Комбайнового завода в рамках реставрации. Соответствующее решение приняла краевая служба по госохране объектов культурного наследия на основе заключения госэкспертизы.

Реконструкцией займется компания «ПроектСтройСервис». Будет обновлена кровля и восстановлены кирпичная кладка, окна и двери. Кроме того, подрядчик укрепит фундамент. Во дворе планируется возвести инженерно-технический комплекс. На первом этаже разместят заведения общепита, этажи выше отдадут под офисные помещения.

Ранее неудачной реставрации подверглась усадьба XIX века в Ярославле. Памятное здание отдали в частную собственность. Хозяин же вместо того, чтобы обновить конструкцию, решил разобрать ее на бревна, за что получил штраф в размере 200 тысяч рублей.

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