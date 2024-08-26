Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:03, 26 августа 2024Культура

Соседов заявил о неадекватности Макаревича и Галкина

Музыкальный критик Соседов заявил, что у Макаревича и Галкина отказали мозги

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал критику в адрес России со стороны уехавших из страны артистов Андрея Макаревича и Максима Галкина (оба внесены Минюстом РФ в список иноагентов). Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению Соседова, они просто пытаются оправдать свой отъезд и потому ведут себя неадекватно.

«Просто у людей иногда отказывают мозги, как в случае с Макаревичем или Галкиным. Они критикуют Россию, потому что надо оправдать это поведение свое. Это неадекватная оценка самих себя. Потеряли ориентацию в пространстве», — заявил он.

Ранее Соседов оценил вероятность возвращения в Россию певицы Аллы Пугачевой.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ заявили о крупнейшем ударе российских сил

      На Западе сообщили о пересечении Киевом красных линий США

      В Британии назвали задержание Дурова самой радикальной мерой

      Макрон отверг кандидатуру левых на пост премьера страны

      Вучич назвал задержание Дурова искажением мира

      Люся Чеботина отстригла свои волосы прямо на сцене

      В уфимской больнице прокомментировали сведения о видеосъемке в кабинете гинеколога

      Немецкий политик указал на странную деталь в аресте Дурова

      Пользователи сети рассказали о худших знакомствах в приложениях

      Соседов заявил о неадекватности Макаревича и Галкина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше