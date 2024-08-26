Соседов заявил о неадекватности Макаревича и Галкина

Музыкальный критик Соседов заявил, что у Макаревича и Галкина отказали мозги

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал критику в адрес России со стороны уехавших из страны артистов Андрея Макаревича и Максима Галкина (оба внесены Минюстом РФ в список иноагентов). Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению Соседова, они просто пытаются оправдать свой отъезд и потому ведут себя неадекватно.

«Просто у людей иногда отказывают мозги, как в случае с Макаревичем или Галкиным. Они критикуют Россию, потому что надо оправдать это поведение свое. Это неадекватная оценка самих себя. Потеряли ориентацию в пространстве», — заявил он.

Ранее Соседов оценил вероятность возвращения в Россию певицы Аллы Пугачевой.