Соседов оценил шансы на концерт Пугачевой в России

Критик Соседов: концертов Пугачевой в России больше не будет никогда

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы на концерт певицы Аллы Пугачевой в России. Его слова передает KP.RU.

Соседов заявил, что артистка больше никогда не выступит на родине из-за своей невостребованности. «Ее время ушло. Даже не вчера. Она героиня позавчерашних дней. У нее уже нет для этого ни здоровья. Ни голоса. Ни таланта», — пояснил он.

По мнению критика, творчество Пугачевой на данный момент интересно лишь «пятой колонне». «Больших концертов Пугачевой не будет никогда. Ну а вбросы происходят регулярно. Чтобы было что обсуждать», — заключил он.

Ранее появилась информация, что Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. По данным источника, в конце августа артистка на неделю приедет на родину вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении. Сама исполнительница заявила, что не знает ничего о своем якобы грядущем выступлении.