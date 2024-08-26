Курс евро превысил 102 рубля

Центробанк России повысил официальный курс евро на вторник, 27 августа, до 102,49 рубля, данные опубликованы на сайте регулятора. Европейская валюта превысила уровень 102 рубля впервые с октября 2023 года.
Курс доллара вырос до 91,77 рубля, а юань подешевел до 11,68 рубля. Индекс Мосбиржи поднялся до 2774 пункта, а индекс российских гособлигаций опустился ниже 104 пунктов, приблизившись к минимальным значениям за 2,5 года.
Российская валюта резко укрепилась к доллару, евро и юаню после санкций против Мосбиржи и ее структур, которые были 12 июня введены США. Центробанк продолжил определять курс юаня через биржевые торги, а курсы доллара и евро стали формироваться за счет статистики внебиржевых торгов.
Спустя два месяца участники рынка начали выражать сомнения в адекватности курсов и движении валют, так как доллар и евро демонстрировали высокую волатильность, а юань оставался стабильным. Такая динамика противоречила торгам на крупнейших мировых площадках.
В Банке России отказываются признавать проблемы. По словам представителя регулятора, курсы ЦБ по-прежнему отражают реальную картину в стране, а зависят они от фактического баланса спроса и предложения.