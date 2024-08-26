Официальный курс евро впервые с октября 2023 года превысил 102 рубля

Центробанк России повысил официальный курс евро на вторник, 27 августа, до 102,49 рубля, данные опубликованы на сайте регулятора. Европейская валюта превысила уровень 102 рубля впервые с октября 2023 года.

Курс доллара вырос до 91,77 рубля, а юань подешевел до 11,68 рубля. Индекс Мосбиржи поднялся до 2774 пункта, а индекс российских гособлигаций опустился ниже 104 пунктов, приблизившись к минимальным значениям за 2,5 года.

Российская валюта резко укрепилась к доллару, евро и юаню после санкций против Мосбиржи и ее структур, которые были 12 июня введены США. Центробанк продолжил определять курс юаня через биржевые торги, а курсы доллара и евро стали формироваться за счет статистики внебиржевых торгов.

Спустя два месяца участники рынка начали выражать сомнения в адекватности курсов и движении валют, так как доллар и евро демонстрировали высокую волатильность, а юань оставался стабильным. Такая динамика противоречила торгам на крупнейших мировых площадках.

В Банке России отказываются признавать проблемы. По словам представителя регулятора, курсы ЦБ по-прежнему отражают реальную картину в стране, а зависят они от фактического баланса спроса и предложения.