Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:26, 26 августа 2024Экономика

Курс евро превысил 102 рубля

Официальный курс евро впервые с октября 2023 года превысил 102 рубля

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Центробанк России повысил официальный курс евро на вторник, 27 августа, до 102,49 рубля, данные опубликованы на сайте регулятора. Европейская валюта превысила уровень 102 рубля впервые с октября 2023 года.

Курс доллара вырос до 91,77 рубля, а юань подешевел до 11,68 рубля. Индекс Мосбиржи поднялся до 2774 пункта, а индекс российских гособлигаций опустился ниже 104 пунктов, приблизившись к минимальным значениям за 2,5 года.

Российская валюта резко укрепилась к доллару, евро и юаню после санкций против Мосбиржи и ее структур, которые были 12 июня введены США. Центробанк продолжил определять курс юаня через биржевые торги, а курсы доллара и евро стали формироваться за счет статистики внебиржевых торгов.

Спустя два месяца участники рынка начали выражать сомнения в адекватности курсов и движении валют, так как доллар и евро демонстрировали высокую волатильность, а юань оставался стабильным. Такая динамика противоречила торгам на крупнейших мировых площадках.

В Банке России отказываются признавать проблемы. По словам представителя регулятора, курсы ЦБ по-прежнему отражают реальную картину в стране, а зависят они от фактического баланса спроса и предложения.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      101-летняя принцесса попала в реанимацию

      Mia Boyka призналась в любви к 90-м из-за бандитов и яркой моды

      В Виннице прекратил работу водопровод после ударов ВС России

      Гособвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Казахстане

      В зоне СВО апробировали российскую «Чистюлю»

      Эвакуация туриста из трещины ледника на высоте 2,5 тысячи метров попала на видео

      Многослойная майка Balenicaga за 106 тысяч рублей разгневала 30-летних

      В Британии заявили об инциденте с БПЛА у берегов Йемена

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества в чатах в WhatsApp

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше