Легендарная британская рок-группа задумала воссоединиться спустя 15 лет

The Times: группа Oasis может воссоединиться и выступить в 2025 году

Легендарная британская рок-группа Oasis может воссоединиться спустя 15 лет. Об этом пишет The Times.

По данным инсайдеров, музыкальный коллектив может выступить на стадионе Уэмбли и в Манчестере летом 2025 года. Также отмечается, что группа может стать хедлайнером музыкального фестиваля в Гластонбери.

Ранее сообщалось, что возвращение Spice Girls оказалось под угрозой из-за нового конфликта.

Ноэл Галлахер основал группу Oasis вместе со своим братом Лиамом в 1991 году. Коллектив считался одним из самых влиятельных и успешных музыкальных проектов 1990-х. За почти 20 лет своего существования группа выпустила семь студийных альбомов, треки из которых не раз возглавляли чарты Великобритании. В 2009 году Ноэл покинул группу из-за разногласий с братом.