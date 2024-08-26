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14:40, 26 августа 2024Культура

Легендарная британская рок-группа задумала воссоединиться спустя 15 лет

The Times: группа Oasis может воссоединиться и выступить в 2025 году

архивное фото. Фото: Russell Boyce / Reuters

Легендарная британская рок-группа Oasis может воссоединиться спустя 15 лет. Об этом пишет The Times.

По данным инсайдеров, музыкальный коллектив может выступить на стадионе Уэмбли и в Манчестере летом 2025 года. Также отмечается, что группа может стать хедлайнером музыкального фестиваля в Гластонбери.

Ранее сообщалось, что возвращение Spice Girls оказалось под угрозой из-за нового конфликта.

Ноэл Галлахер основал группу Oasis вместе со своим братом Лиамом в 1991 году. Коллектив считался одним из самых влиятельных и успешных музыкальных проектов 1990-х. За почти 20 лет своего существования группа выпустила семь студийных альбомов, треки из которых не раз возглавляли чарты Великобритании. В 2009 году Ноэл покинул группу из-за разногласий с братом.

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