Возвращение Spice Girls оказалось под угрозой из-за нового конфликта

Возвращение группы Spice Girls оказалось под угрозой из-за ссоры солисток

Певица Джерри Холлиуэл отказалась выходить на одну сцену с бывшей партнершей по группе Spice Girls Мэл Би. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на источники.

Причинами срыва готовящегося воссоединения культовой музыкальной группы называют семейные проблемы Джерри. По информации источника, после скандала из-за измен супруга Холлиуэл перестала выходить на связь с представителями Spice Girls, боясь реакции бывших подруг.

Ранее сообщалось, что супруг лидера Spice Girls Виктории Бекхэм Дэвид опроверг слухи о совместном турне коллектива.