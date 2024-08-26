Люся Чеботина заявила о нежелании надевать трусы на сцену

Певица Люся Чеботина рассказала, какой наряд точно никогда не наденет перед выходом на сцену. Об этом артистка сообщила в интервью 5tv.ru.

Исполнительница хита «Солнце Монако» призналась, что есть два предмета гардероба, которые она никогда не надела бы во время выступления.

«Трусы. Или акваланг. В нем наверное максимально некомфортно работать», — призналась Люся.

Впрочем, Чеботина добавила, что зарекаться тоже не хочет. Ранее она критиковала леопардовые наряды, однако потом появлялась в плаще с таким принтом.

Ранее стало известно, что певица пригрозила уйти из шоу-бизнеса, если будет принят закон о дресс-коде.