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18:21, 26 августа 2024Культура

Люся Чеботина заявила о нежелании надевать трусы на сцену

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Певица Люся Чеботина рассказала, какой наряд точно никогда не наденет перед выходом на сцену. Об этом артистка сообщила в интервью 5tv.ru.

Исполнительница хита «Солнце Монако» призналась, что есть два предмета гардероба, которые она никогда не надела бы во время выступления.

«Трусы. Или акваланг. В нем наверное максимально некомфортно работать», — призналась Люся.

Впрочем, Чеботина добавила, что зарекаться тоже не хочет. Ранее она критиковала леопардовые наряды, однако потом появлялась в плаще с таким принтом.

Ранее стало известно, что певица пригрозила уйти из шоу-бизнеса, если будет принят закон о дресс-коде.

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      Андрей Шеньшаков
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