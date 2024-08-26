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12:35, 26 августа 2024Мир

Маск заявил о спасении Трампом демократии и США

Маск: Трамп спасет демократию и США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп спасет демократию и страну в отличие от его конкурентки от Демократической партии Камалы Харрис. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Twitter).

«Трамп спасет демократию и США. Запомните мои слова», — заявил он.

При этом бизнесмен подчеркнул, что победа Харрис на президентских выборах «стала бы катастрофой» для США.

20 августа Маск согласился работать в кабинете Трампа в случае его победы на ноябрьских выборах. «Я готов служить», — написал он в посте, который сопровождается его фото за трибуной с подписью «Департамент эффективности правительства».

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      Дарья Устьянцева
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