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20:03, 26 августа 2024Путешествия

Мать потребовала бесплатно пересадить ее с ребенком в бизнес-класс и сорвала вылет рейса

В Китае мать потребовала пересадить ребенка в бизнес-класс и сорвала вылет рейса

Фото: Bobby Yip / Reuters

В Китае пассажирка самолета неназванной авиакомпании потребовала бесплатно пересадить ее с ребенком в бизнес-класс и сорвала вылет рейса. Подробностями истории поделилось издание South China Morning Post.

По данным источника, нештатная ситуация произошла 15 августа в аэропорту города Чунцин на юго-западе азиатской страны. Мальчик, возраст которого не уточняется, плакал и жаловался матери, что их места в экономклассе слишком тесные, а затем встал в проходе. Женщина проигнорировала просьбы бортпроводников вернуть сына на место и разрешила ему пройти в салон бизнес-класса.

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«Там есть свободные места. Почему бы вам просто не позволить нам посидеть там?» — обратилась пассажирка к членам экипажа на видео, записанное одним из попутчиков и ставшее вирусным в китайских соцсетях.

Бортпроводники попытались убедить пару вернуться на свои места, но безуспешно. Поведение женщины с ребенком разозлило ее попутчиков. «Выйдите из самолета», «Не тратьте время на разговоры с ней, просто высадите ее», — такие фразы слышны на опубликованных в сети кадрах.

Отмечается, что самолет взлетел только через час. Была ли пассажирка наказана за свое поведение, портал не сообщает.

Ранее похожий случай произошел в этом же китайском аэропорту. Пассажирка самолета отказалась положить дизайнерскую сумку Louis Vuitton под сиденье перед собой и тоже сорвала вылет рейса.

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      Алина Черненко
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