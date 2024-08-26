МИД Японии вызвал временного поверенного в делах КНР из-за китайского самолета-разведчика

Временный поверенный в делах Китая вызван в МИД Японии

Временный поверенный в делах Китая Ши Юн был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Японии из-за предположительного нарушения китайским самолетом-разведчиком воздушного пространства страны. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Японии на своем официальном сайте.

«Заместитель главы МИД Масатака Окано вызвал временного поверенного в делах посольства Китая в Токио Ши Юна в МИД и выразил ему решительный протест, настоятельно требуя предотвращения подобных инцидентов в будущем», — утверждается в пресс-релизе.

Поверенный в делах Китая в ответ заявил, что он сообщит о ситуации китайской стороне.

Ранее самообороны Японии подняли в воздух истребители из-за китайского самолета-разведчика Y9, который, предположительно, нарушил воздушное пространство страны.