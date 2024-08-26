Японские истребители подняли в воздух из-за китайского самолета

Япония поднимала в воздух истребители из-за китайского самолета-разведчика Y9

Силы самообороны Японии поднимали в воздух истребители из-за китайского самолета-разведчика Y9, который, предположительно, нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Японии.

Минобороны страны уточнило, что китайский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство Японии в районе островов Дандзё, находящихся в префектуре Нагасаки.

В ведомстве добавили, что японская сторона выразила протест Китаю в связи с ситуацией. По данным Минобороны, нарушение японского воздушного пространства китайским самолетом зафиксировано впервые.

Ранее американский самолет-разведчик был обнаружен над прибалтийскими странами недалеко от границ России.