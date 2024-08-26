Минобороны показало кадры удара «Ланцетом» по бронетехнике ВСУ в Курской области

МО России показало кадры удара «Ланцетом» по украинскому БТР в Курской области

Минобороны России показало кадры удара и уничтожения бронетранспортера (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" был обнаружен замаскированный бронетранспортер ВСУ в районе лесопосадки в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

На снятых с высоты кадах виден стоящий в лесополосе БТР. В один момент по нему прилетает барражирующий боеприпас «Ланцет», после чего техника взрывается.

В этот же день оборонное ведомство показало кадры, на которых запечатлен момент удара сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 по живой силе ВСУ в Курской области. Под атаку попала также бронированная техника противника, добавили в министерстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.