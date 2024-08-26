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15:40, 26 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры удара российских истребителей по солдатам ВСУ в Курской области

МО России показало кадры удара истребителей Су-24 по ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры, на которых запечатлен момент удара сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Под атаку попала также бронированная техника противника.

«Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении министерства.

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На кадрах можно увидеть момент спуска боеприпаса, который запечатлела камера, прикрепленная к борту воздушного судна.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

Ранее 26 августа представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вторжение ВСУ в российский регион не останется без ответа.

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      Никита Абрамов
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