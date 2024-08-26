Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки

Минобороны России: ВСУ потеряли около двух тысяч военных за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около двух тысяч военных за сутки. Потери противника раскрыли в Минобороны России.

По данным министерства, потери ВСУ составили 1930 человек. Помимо этого, противник потерял около 75 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, гаубицы производства США и Великобритании, а также боевую машину пехоты Marder производства ФРГ.

Также, по данным Минобороны, уничтожены полевые склады боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

«Поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах», — добавили в ведомстве.



Кроме того, по данным Минобороны, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30 533 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 574 танка и другие боевые бронированные машины, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 234 единицы специальной военной автомобильной техники, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара по Украине 26 августа были атакованы объекты энергетического комплекса страны, который обеспечивает работу военно-промышленного комплекса противника.