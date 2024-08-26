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12:12, 26 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось о массированном ударе по целям на Украине

Минобороны России заявило о массированном ударе по целям на Украине
СюжетРоссийские войска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска нанесли массированный удар по различным объектам на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

По их данным, атака производилась по объектам энергетического комплекса страны, который обеспечивает работу военно промышленного комплекса противника. В оборонном ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были поражены.

Ранее депутат Госдумы Андрей Красов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что массированный ракетный удар России по Украине отчасти связан с происходящим в Курской области. «Идет СВО. Чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим, определяются приоритетные цели, в том числе, для нанесения ракетных ударов, огневого поражения» , — сказал парламентарий.

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