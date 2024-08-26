Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 26 августа 2024Россия

В России назвали цели массированного удара по Украине

Депутат Красов связал массированный удар по Украине с атакой на Курскую область
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Массированный ракетный удар России по Украине отчасти связан с происходящим в Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Он также назвал целью удара выполнение задач СВО.

«Идет СВО. Чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим, определяются приоритетные цели, в том числе для нанесения ракетных ударов, огневого поражения. Так что сегодняшние удары были нанесены в связи с принятыми решениями по ряду задач», — сказал политик.

Он также указал на связь атаки России с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

«В том числе удары связаны с происходящим в Курской области, поскольку события там — это акт военной агрессии», — подчеркнул Красов.

Ранее сообщалось, что Россия начала массированную ракетную атаку по Украине. Взрывы прозвучали в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Сумской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      В ДНР рассказали об успехах ВС России в районе Торецка

      В ЧВК «Вагнер» объявили о неучастии в СВО

      Дело собиравшего военные данные о России француза рассмотрят 3 сентября

      Минобороны рассказало о боях российских войск с «Азовом»

      В Москве высадят тысячи деревьев

      Путин озаботился ростом цен в России

      Назван еще один кандидат на пост главы МОК

      Отключения света на Украине затронули Молдавию

      В России резко вырос спрос на дизайнеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше