В России назвали цели массированного удара по Украине

Депутат Красов связал массированный удар по Украине с атакой на Курскую область

Массированный ракетный удар России по Украине отчасти связан с происходящим в Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Он также назвал целью удара выполнение задач СВО.

«Идет СВО. Чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим, определяются приоритетные цели, в том числе для нанесения ракетных ударов, огневого поражения. Так что сегодняшние удары были нанесены в связи с принятыми решениями по ряду задач», — сказал политик.

Он также указал на связь атаки России с вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

«В том числе удары связаны с происходящим в Курской области, поскольку события там — это акт военной агрессии», — подчеркнул Красов.

Ранее сообщалось, что Россия начала массированную ракетную атаку по Украине. Взрывы прозвучали в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины.