Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:46, 26 августа 2024Россия

Минобороны сообщило о новых попытках Украины атаковать Россию

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Брянской и Ярославской областями

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром в понедельник, 26 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать два региона России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, Украина выпустила два беспилотника по Брянской и Ярославской областям. Их удалось сбить средствами противовоздушной обороны в период с 6.00 до 6.30 по московскому времени.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

В ночь на понедельник, 26 августа, Украина пыталась атаковать 20-ю дронами семь регионов России. Беспилотники сбили над Саратовской областью (10), над Курской (3), над Белгородской, Брянской и Тульской (по 2), а также над Орловской и Рязанской областями (по 1).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Мать предполагаемого участника захвата заложников в волгоградской колонии сделала заявление. Что она сказала о сыне?

      Во Львове раздались взрывы

      ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в российском регионе

      Раскрыта опасная для здоровья ошибка при выборе еды на завтрак

      Россиянка побывала в Исландии и назвала странные для русских особенности жизни местных

      ВС России начали массированную ракетную атаку по Украине

      В нескольких регионах России стало невозможно зачислить детей в 10-й класс

      Пьяный россиянин ударил полицейского и попал под следствие

      Белла Хадид снялась в бюстгальтере и расстегнутых штанах

      Раскрыто число изъятого из незаконного оборота оружия в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше