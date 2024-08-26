Минобороны сообщило о новых попытках Украины атаковать Россию

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Брянской и Ярославской областями

Утром в понедельник, 26 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались атаковать два региона России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, Украина выпустила два беспилотника по Брянской и Ярославской областям. Их удалось сбить средствами противовоздушной обороны в период с 6.00 до 6.30 по московскому времени.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

В ночь на понедельник, 26 августа, Украина пыталась атаковать 20-ю дронами семь регионов России. Беспилотники сбили над Саратовской областью (10), над Курской (3), над Белгородской, Брянской и Тульской (по 2), а также над Орловской и Рязанской областями (по 1).