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18:30, 26 августа 2024Ценности

Многослойная майка Balenicaga за 106 тысяч рублей разгневала 30-летних

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Многослойная майка люксового бренда Balenicaga разгневала миллениалов. Соответствующий материал публикует New York Post.

Речь идет о вещи, дизайн которой имитирует три надетых друг на друга разноцветных майки. Известно, что в начале 2000-х подобное сочетание сразу нескольких одинаковых вещей было крайней актуальным. Стоимость упомянутого предмета гардероба составляет 1150 долларов (106 тысяч рублей).

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Пользователи сети обратили внимание на вещь марки и принялись критиковать ее в многочисленных постах. «30-летние, где вы? Мы бы никогда не надели белую майку поверх остальных!», «Моя культура — это не ваш костюм, Balenicaga!», «Я могу сделать то же самое из обычных маек. Общая стоимость — шесть долларов», «Кто заплатит такие деньги за обычную майку?» — возмущались комментаторы.

Ранее в августе сообщалось, что молодежь отказалась от любимой вещи 30-летних. Речь идет о жидкой подводке для глаз, которую в макияже используют для создания стрелок.

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      Карина Черных
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