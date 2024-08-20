Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:10, 20 августа 2024Ценности

Молодежь отказалась от любимой вещи 30-летних

NYP: молодежь отказалась от любимой миллениалами жидкой подводки для глаз

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Молодежь неожиданно отказалась от одной любимой вещи миллениалов. Соответствующий материал публикует The New York Post (NYP).

Речь идет о жидкой подводке для глаз, которую в макияже используют для создания стрелок. Блогерша Линетт Хойл заметила, что зумеры перестали использовать данное средство, и записала об этом ролик. Видео набрало 3,8 миллиона просмотров и тысячи комментариев, в которых молодые инфлюэнсеры признаются, что действительно отказалась от такой подводки.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

По словам визажистки Джеки Алвес из США, представители поколения Z действительно чаще выбирают карандаши для глаз, чтобы добиться более натурального макияжа. «Сейчас яркость, блеск и четкость не в моде. Все предпочитают мягкие линии, в том числе и в макияже, а многие 30-летние все еще предпочитают броский мейкап», — отметила она.

В июне молодая блогерша разозлила 30-летних высказыванием об их любимой вещи.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Военные медики попали в засаду украинской ДРГ под Курском и вступили в бой. Что известно об их судьбе?

      СКР подтвердил возбуждение уголовного дела против блогера Поднебесного

      Суд рассмотрит продление ареста еще четверым соучастникам дела о теракте в «Крокусе»

      Невролог назвал повышающую тревожность диету

      В России ликвидируют десятки экологически опасных объектов

      В подконтрольном Киеву городе начали срочную эвакуацию органов власти

      Украинский дипломат обвинил Германию в «бухгалтерском мышлении»

      Российский город остался без света из-за аварии в семи котельных

      Площадь возникшего двое суток назад из-за ВСУ пожара на ростовской нефтебазе возросла

      В США сравнили выход Байдена из предвыборной гонки с заговором против Цезаря

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше