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13:58, 26 августа 2024Силовые структуры

Мошенник-альфонс обманул двух россиянок на несколько сотен тысяч рублей и был задержан

В Москве полиция задержала мошенника-альфонса за обман девушек на 230 тысяч руб

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве полиция задержала 26-летнего мошенника-альфонса за обман двух местных жительниц на 230 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по столице.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Его отправили под стражу.

По версии следствия, фигурант знакомился с девушками на сайтах знакомств, ухаживал за ними и входил в доверие. Через какое-то время он начинал рассказывать о своих финансовых трудностях и просил деньги в долг, которые потом не возвращал. Аферист также сообщал пострадавшим, что у него сломался телефон и просил новый. В результате одна из потерпевших купила ему новый смартфон, а вторая еще и ноутбук. Общая сумма ущерба составила более 230 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жертвами этого афериста стали три девушки.

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