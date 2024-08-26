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13:18, 26 августа 2024Ценности

В Москве три девушки написали заявление на сбежавшего с дорогими подарками возлюбленного

В Москве три девушки написали заявление на сбежавшего с подарками возлюбленного

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве три девушки написали заявление в полицию на сбежавшего с дорогими подарками бывшего возлюбленного. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что 26-летний мужчина знакомился с избранницами в дейтинговых приложениях. Впоследствии он выманивал у них деньги и ценные презенты, рассказывая о жизненных трудностях, а затем бросал и блокировал в соцсетях.

Девушки подарили возлюбленному мобильные телефоны, в том числе iPhone, ноутбук и дорогие часы. Кроме того, ему оплачивали такси и билеты на самолет. Известно, что одна из пострадавших таким образом потратила за время романа 155 тысяч рублей.

В настоящее время мужчину задержали до выяснения обстоятельств.

В апреле журналистка Ксения Собчак раскрыла личность афериста, который месяцами обманывал российских звезд и своих возлюбленных.

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      Карина Черных
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