Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:49, 10 апреля 2024Ценности

Собчак раскрыла обманувшего российских звезд афериста

Собчак раскрыла личность обманувшего Диму Билана и Андрея Малахова афериста

Фото: Unsplash

Журналистка Ксения Собчак раскрыла личность афериста, который месяцами обманывал российских звезд и своих возлюбленных. Соответствующий фильм опубликован на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Российский дизайнер Катя Добрякова в интервью Собчак рассказала о своем романе с колумбийским виолончелистом Анджело Торресом, который называл себя наследником богатой семьи, но фактически жил за счет знаменитости. По словам героини выпуска, мужчина носил вещи из ее гардероба, не оплачивал покупки и не интересовался тратами на их совместную жизнь.

Кроме того, Торрес сумел ввести заблуждение и знаменитых приятелей Добряковой, в числе которых оказались певец Дима Билан, артистка Пелагея и телеведущий Андрей Малахов. Мужчина утверждал, что владеет несколькими домами в Колумбии и пентахусом в Москве, а также имеет бизнес в сфере моды с 4 тысячами сотрудников и фирму по поставке авокадо в Россию.

Материалы по теме:
Народный хайпожор Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Народный хайпожорАндрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
8 августа 2017
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!» Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
9 декабря 2018

«Целая свита из колумбийских ребят. Там были охранники и две няни. Он говорил о своих лошадях и имениях в разных концах света. Он очень много говорил о любви к Кате», — высказалась Пелагея об ужине с Торресом и Добряковой в ресторане, после которого он закрыл их счет. «Девчонки провожали меня так, как будто я выиграла Олимпиаду», — заявила обманутая.

Однако через несколько месяцев Торрес разругался с Добряковой, когда она поинтересовалась, планирует ли он вернуть ей потраченные на него деньги. Мужчина обозвал возлюбленную и ушел из ее дома, после этого они перестали общаться и более не встречались. На тот момент дизайнер была беременна их общим ребенком, она уже родила сына, которого мошенник так и не увидел.

Впоследствии выяснилось, что параллельно с Добряковой аферист состоял в романтических отношениях и с другими женщинами. Как минимум двух партнерш он также бросил беременными. В фильме Собчак некоторые из них также раскрыли подробности его обмана.

В январе 2023 года сообщалось, что руководство ювелирного салона Darvol обмануло россиянку на 700 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      «Окна посыпались и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      «Миннесота» с Капризовым лишилась шансов выйти в плей-офф НХЛ

      Пашинян заявил о планах представителей Карабаха захватить власть в Армении

      Нищего и больного на Украине привлекли к ответственности за неявки в военкомат

      Захотевшего в украинское НВФ россиянина осудили на девять лет за госизмену

      В Гагаузии полицейские оцепили здание университета в ожидании визита Санду

      Муфтий жестко высказался об исполнителях теракта в «Крокус Сити Холле»

      Собчак раскрыла обманувшего российских звезд афериста

      Медведчук назвал Зеленского приговором украинскому народу

      Захарова назвала безрассудной реакцию Запада на удары по ЗАЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше