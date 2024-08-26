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19:17, 26 августа 2024Силовые структуры

Мошенники обманули главбуха российской стоматологической клиники на 25 миллионов рублей

В Воронеже главбух стоматологической клиники перевела аферистам 25,2 млн рублей

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Воронеже 56-летняя женщина — главный бухгалтер крупной стоматологической клиники — перевела мошенникам 25,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина и представился работником правоохранительных органов. Он рассказал, что злоумышленники якобы пытаются списать деньги с ее счета. Пострадавшая отметила, что звонивший стал угрожать ей проблемами с законом. Таким образом он убедил ее в том, что некие преступники оформили кредиты на ее имя, которые не отображаются в Росфинмониторинге. Аферист указал, что для того, чтобы обезопасить свои деньги, она должна купить новый телефон и сим-карту. Потерпевшая выполнила это задание, а затем звонивший оставил ей реквизиты «безопасного счета». После этого пострадавшая перевела на него все сбережения. Кроме того, она взяла несколько кредитов в банке и тоже отправила мошенникам. Позже, обратившись к правоохранителям, она сообщила, что после этого она еще пыталась взять кредиты, но в банке ей отказали. В полиции потерпевшая подчеркнула, что в этот момент она была «как будто под гипнозом».

Возбуждено уголовное дело. Сейчас силовики разыскивают мошенников.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники под видом сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обманули профессора Московского энергетического института (МЭИ) на 13 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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